Трое детей стали жертвами пожара в Свердловской области

Екатеринбург, 5 апреля. Три ребенка погибли из-за пожара в частном доме в поселке Елань в Свердловской области, сообщает портал E1.RU.

Согласно данным ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошел в 2.18 (0.18 по московскому времени) в населенном пункте Елань Талицкого городского округа. Общая площадь возгорания составляла 120 кв. метров.

В доме находилось пятеро детей. По информации МЧС, двух мальчиков 2012 и 2019 годов рождения жители поселка успели спасти до приезда пожарных. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Не удалось спасти оставшихся троих детей в возрасте девяти, восьми и шести лет.

«Обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте работают пожарные дознаватели и следственные органы», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области сгорел частный дом. Во время разборов завалов спасатели нашли тела мужчины и трехлетних двойняшек.

До этого в Красноярском крае погибли три человека во время пожара в частном доме.