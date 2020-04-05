Трамп рассказал об основе экономического благосостояния России

Вашингтон, 5 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России, передает «Интерфакс».

По словам американского президента, большая часть экономического благосостояния России кроется в нефти. Также Трамп выразил уверенность в том, что РФ и Саудовская Аравия найдут общий язык и уладят вопросы с объемами добычи нефти, иначе это будет иметь негативные последствия для их экономик.

«Они уничтожат сами себя, если не договорятся», — говорит Трамп.

Президент США заявил о готовности Эр-Рияда обсудить сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки или больше. При этом Трамп ничего не сказал о снижении добычи ресурса в США. Он подверг критике организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), назвав ее монополией.

Также глава государства заявил о готовности ввести пошлины на импорт нефти в Соединенные Штаты. До этого он говорил о своих планах установить пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии, если обстановка на нефтяном рынке не стабилизируется.

Ранее Дональд Трамп сообщал, что еще не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом вопрос снижения объемов добычи нефти. По его словам, он обсуждал со своими коллегами лишь вопрос сокращения добычи нефти в Штатах.