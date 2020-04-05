Израильский врач предупредил об опасности карантина для пожилых людей

Москва, 5 апреля. Пожилые люди могут стать сидячими и лежачими больными, из-за недостатка движений и социальных контактов в изоляции на фоне коронавируса. Об этом предупредил израильский врач Леонид Эйдельман.

По мнению специалиста, переедание, неподвижность и хронический стресс на протяжении долгих недель могут привести к обострению хронических заболеваний. Также существует опасность того, что люди, которым необходимо «лечение не в самых острых случаях» будут избегать посещения больниц и поликлиник.

Эйдельман подчеркнул, что уже известно несколько случаев, когда пациенты с симптомами болезней сердца, которым требовалась госпитализация, из-за карантина не прибывали в больницу вовремя и «расплачивались очень дорогой ценой».

«Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции», — цитирует врача РИА Новости.

По его словам, для поддержания физического и психологического здоровья пожилых людей следует дистанцироваться от них физически, но не лишать социальных контактов.

«Люди, которые приходят к пожилым, должны сохранять дистанцию и должны носить маски, чтобы их не заразить, но изолировать от социального контакта пожилых людей — это верный путь к тому, чтобы их состояние резко ухудшилось, и психологическое, и физическое», — подчеркнул Эйдельман.

Врач напомнил о необходимости двигаться, насколько это возможно, и «найти хобби» для борьбы со стрессом. Он также призвал понять, что в подавляющем большинстве случаев болезнь не смертельная и, за исключением группы риска, ею «болеют в легкой форме».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Москве скончались два пациента в возрасте 58 и 70 лет с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Умершие имели сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет, хронический бронхит и гипертонию.

Согласно данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано более 4,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 333 человека, скончались 43 заразившихся.