Скончался ожидающий в США приговора экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас

Москва, 5 апреля. Экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас умер в США на 77 году жизни, сообщают местные СМИ.

Бывший глава латиноамериканского государства умер в одной из клиник Атланты из-за остановки сердца. Последние 2 года жизни Кальехас боролся с лейкемией.

Политические деятели Гондураса выражают соболезнования в связи со смертью бывшего президента. Присоединился к соболезнованиям и действующий лидер страны Хуан Орландо Эрнандес.

«Мы испытываем огромное сожаление по поводу смерти бывшего президента Рафаэля Леонардо Кальехаса, я выражаю соболезнования его супруге Норме Регине Кальехас, детям и внукам», — написал гондурасский президент в Twitter.

Рафаэль Кальехас руководил Гондурасом в период с 1990 по 1994 годы. Он обвинялся в коррупции и превышении должностных полномочий, но Верховный суд страны его оправдал. После ухода с поста главы государства он был президентом Федерации футбола Гондураса, но был вынужден подать в отставку в связи с делом о коррупции в ФИФА в 2015 году. Впоследствии, он признал свою вину в посредничестве при передаче взятки и был пожизненно отстранен ФИФА от любой деятельности, связанной с футболом. Федеральный суд США собирался вынести приговор по его делу 5 мая.

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