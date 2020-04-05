Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Москва, 5 апреля. Центробанк разъяснил порядок начисления процентов по займам в период введенных из-за эпидемии коронавируса кредитных каникул.

По ипотеке проценты будут начисляться по установленной договором ставке. По потребительским кредитам и кредитным картам будет действовать льготная схема. Проценты будут начисляться в размере 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду займа, которая была актуальна на день направления требования об отсрочке платежей. Показатель рассчитывает Банк России.

В зависимости от видов кредита предусмотрен различный порядок выплаты начисленных в льготный период процентов после того, как заемщик возобновит режим регулярных платежей.

По кредитным картам невыплаченные проценты необходимо будет погасить в течение 24 месяцев. Первый взнос придется сделать не позднее, чем истечет 30 дней после окончания каникул.

По потребительским кредитам начисленные за кредитные каникулы проценты выплачиваются ежемесячными платежами после погашения кредита.

Проценты и платежи по ипотеке, которые не выплачивались в льготный период, россияне будут гасить после погашения кредита.

«Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов», — цитирует представителя ЦБ «Российская газета».

Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу, 3 апреля, подписал законопроект, который позволяет пострадавшим из-за коронавируса россиянам взять кредитные каникулы, сообщает «Газета.ру». Законопроект распространяется как на обычных граждан, так и на представителей малого и среднего бизнеса, чьи доходы сократились на 30% из-за эпидемии.