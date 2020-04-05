Тело известного бизнесмена Самусенко найдено под окнами его дома в Москве

Москва, 5 марта. В Москве под окнами многоэтажного дома было обнаружено тело крупного бизнесмена Евгения Самусенко. Предприниматель скончался в результате падения из окна, сообщает РЕН ТВ.

Тело Самусенко нашли на Тверской улице. Бизнесмен скончался до приезда медиков. Подробности и причины происшествия выясняют правоохранительные органы.

Евгений Самусенко известен как крупный российский предприниматель и меценат, в частности он был владельцем бренда «Монте-Кристо». В 1990-е годы Самусенко выступал в качестве организатора конкурсов красоты.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года его супруга Милена Дейнега потеряла двойню на фоне микроинсульта у предпринимателя.

В середине марта в Казани скончался 39-летний гендиректор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов. По предварительной данным, причиной смерти предпринимателя мог стать оторвавшийся тромб во время тренировки в спортивном зале.

В начале марта стало известно, что в одном из подъездов Помосковья скончалась 17-летняя модель. В момент смерти девушка была вместе со знакомым. По словам парня, модель подавилась шоколадкой и потеряла сознание. Молодой человек вызвал скорую помощь, но жизнь девушки спасти не удалось, передают «Известия».