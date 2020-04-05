Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемиям

Москва, 5 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал опубликованный в США рейтинг готовности государств к эпидемии.

Ранее политолог Владимир Корнилов разместил в Twitter прошлогодний рейтинг от Института Хопкинса. На первых строчках рейтинга находились США и Великобритания.

«Странные эти американцы! Почему они не показывают коронавирусу этот индекс?!» — с долей иронии поинтересовался Корнилов.

На его пост обратил внимание Алексей Пушков, отметив, что лидеры рейтинга сейчас находятся в лидерах по числу заражений.

«Отсюда ясно: кто заказывает индекс, тот его и танцует». В виртуальной пропагандисткой реальности все выглядит иначе, чем обстоит в подлинной жизни», — резюмировал сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, о намерении дополнительно направить тысячи военных для помощи американским штатам в борьбе с коронавирусом, передает RT.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом американцев достигло 305,3 тыс. человек. Выздоровели 14,4 тыс. пациентов, умерли 8,2 тыс. человек.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.