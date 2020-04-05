Москва, 5 апреля. Певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась «беременным» животом в соцсети Instagram.

Фотографию исполнительница сопроводила адресованной возлюбленному, музыканту и блогеру Давиду Манукяну подписью.

«Я беременна! Мы не можем это больше скрывать! Давид Манукян, теперь ты обязан на мне жениться», — написала Бузова.

В комментариях Манукян сразу сделал звезде предложение. Однако публичное обсуждение на этом закончилось, и певица ответила, что они поговорят об этом дома.

Поклонники Бузовой обратили внимание на скорость, с которой звезда обзавелась округлившимся животом.

«Как в «Сумерках», живот быстро вырос», — написала одна из пользовательниц.

Другие пользователи отметили, что, судя по животу, Бузова должна находиться на восьмом месяце беременности.

Ранее Манукян уже говорил о возможном браке с Бузовой, сообщила «Газета.ру». Певица подтвердила, что вступила в отношения с рэпером в конце 2019 года.

Недавно пара временно рассталась из-за резкой смены имиджа Манукяна. Блогер часто делает провокационные вещи в социальных сетях, чтобы развеселить подписчиков. Не так давно он заявил, что намерен похудеть на 85 кг. Когда стало ясно, что исполнить обещание не получится, рэпер придумал себе наказание — побрить голову наголо.

Бузова сбрила волосы возлюбленному, но до последнего просила его отказаться от затеи. Манукян заверил звезду, что через месяц волосы отрастут обратно.