Бывший глава петербургского «Метростроя» арестован по делу о растрате

Санкт-Петербург, 5 апреля. Фрунзенский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте бывшего главы петербургского «Метростроя» Николая Александрова по новому уголовному делу, открытому ФСБ по статье «присвоение или растрата», сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Ранее другой районный суд Петербурга продлил Александрову домашний арест по уголовному делу о растрате средств при постройке Фрунзенского радиуса.

«Суд избрал меру пресечения Александрову в виде заключения под стражу на 1 месяц 7 суток, то есть по 9 мая 2020 года с содержанием в СИЗО-3 ФСИН России», — сообщает пресс-служба судов.

Новое уголовное дело было возбуждено региональными следователями УФСБ 10 марта. 3 апреля Александров был задержан.

Согласно данным следствия, Николай Александров подписывал договоры от лица филиала «Метростроя» на заведомо не выгодных условиях. В частности, он заключил договор цезии с ООО «Циклон» о передаче совокупного долга ООО «Метропаркинг» в размере более 729 млн рублей с ценой уступки 70%. В результате этих действий, «Метрострой» потерял право требования долга и имущества «Метропаркинга». Разницу в 30% Александров намеревался поделить с участниками сделки.

Первое уголовное дело в отношении Александрова было открыто в прошлом году. По данным следствия, в 2017 году он заключил фиктивный договор на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов. Ущерб от этих действий превысил 178 млн рублей. Также ему вменяется растрата при закупке электромонтажного оборудования для строительства новых станций метро Фрунзенского радиуса. Ущерб от его предполагаемых действий составил 153 млн рублей.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что замначальника следственного департамента МВД Александр Краковский был заключен под стражу в рамках уголовного дела о коррупции. Его подозревают в получении взятки в размере 10 млн руб. за перевод под домашний арест обвиняемого в мошенничестве владельца компании Optima Development Альберта Худояна.