Названа вероятная причина убийства пяти человек в Рязанской области

Рязань, 5 апреля. Причиной массового убийства в Рязанской области мог стать бытовой конфликт, рассказали журналистам в МВД.

«Предварительно, инцидент произошел из-за бытового конфликта», — передает источник РИА Новости в МВД.

Telegram-канал «112» информирует, что мотивом жестокого преступления стал давний конфликт между стрелком и его соседями.

Напомним, что в населенном пункте Елатьма местный житель при помощи охотничьего ружья убил пятерых соседей. По предварительным данным, 32-летний стрелок Антон Ф. был недоволен шумом в позднее время.

Известно, что двоих человек он убил уже на улице. Жертвами стали четверо мужчин и одна девушка, которой Антон Ф. прострелил голову. Стрелок задержан, следователи продолжают выяснять детали происшествия.

Ранее сообщалось, что расстрелявший соседей мужчина состоял на учете у психиатра.