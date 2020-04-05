Заключенный сбежал из ростовского СИЗО в парике и очках, оставив вместо себя «адвоката»

Ростов-на-Дону, 5 апреля. Заключенный сбежал из ростовского следственного изолятора в парике и очках, вместо него в камере остался притворявшийся адвокатом приятель. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

«Сотрудниками СИЗО-5 при проведении сверки лиц, содержащихся в учреждении под стражей, выявлено, что в камере, где должен содержаться один из обвиняемых по статье 158 УК РФ («Кража»), вместо него находится другое лицо. При опросе установлено, что гражданин якобы является его адвокатом», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

В настоящее время задержаны оба мужчины, в их отношении проводятся следственные действия. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области сообщили, что оказавшийся в СИЗО вместо обвиняемого гражданин впервые прибыл туда в феврале 2020 года с поддельным удостоверением адвоката. Для маскировки он использовал парик и очки.

Попав на территорию учреждения якобы для оказания юридических услуг, злоумышленник обсудил с заключенным план побега. Повторно мужчина прибыл в СИЗО 4 февраля.

«[Они] поменялись одеждой, при этом Давков передал Погребнякову свой парик и очки, а также временную карточку-заменитель на документы, сданные часовому на КПП», — сообщила ОНК Ростовской области в Instagram.

После этого заключенный беспрепятственно вышел за территорию учреждения.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об отправке заключенных в колонии, которые расположены в регионе проживания членов их семьи. Изменения вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс России и вступают в силу через 180 дней.