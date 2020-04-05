Устроивший массовую расправу под Рязанью стрелок был психически нездоров

Рязань, 5 апреля. Открывший огонь по соседям житель Рязанской области состоял на учете у психиатра, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что в населенном пункте Елатьма 32-летний мужчина расстрелял пятерых соседей из-за шума в позднее время. Выживших в результате инцидента нет.

По информации «Интерфакса», задержанный мужчина имел проблемы с психическим здоровьем и состоял на учете у специалистов.

«Вечером, услышав шум в соседней квартире, он взял ружье, поднялся к соседям и расстрелял их. Затем выстрелил в других соседей, заходивших в подъезд с улицы», — говорит житель дома, где произошла стрельба.

Мужчина пытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов вблизи от дома.