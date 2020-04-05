Гузеева пожелала смерти хейтерам в Instagram

Москва, 5 апреля. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что откроет комментарии в Instagram, когда дождется смерти недоброжелателей.

Актриса сопроводила пост видеозаписью с необычным гримом своей дочери.

«Прошу прощения у моих дорогих подписчиков, что закрываю комментарии: слишком много расплодилось уродов, подожду пока они самоубьются и захлебнутся в своем дерьме и желчи», — сообщила Гузеева.

Также знаменитость предупредила, что удаляет личные сообщения не просматривая их.

Телеведущая нередко вступает в перепалки с фолловерами. Недавно одна из подписчиц посоветовала Гузеевой не обращать внимание на хейтеров в социальных сетях и быть выше их. Но звезда не оценила слов подписчицы, жестко ответив, что «сама разберется, кому отвечать и выше кого быть».

Ранее Лариса Гузеева показала подписчикам, как она занимается спортом в условиях карантина. Она установила у себя дома беговую дорожку и теперь регулярно на ней упражняется. По ее словам, в последний раз она занималась спортом в школе и это «было отвратительно».

В конце марта Гузеева опубликовала ролик, в котором жестко отчитывает нарушающих режим самоизоляции москвичей. Телеведущая была так возмущена их безответственностью, что с трудом сдерживала эмоции.