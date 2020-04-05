Гузеева пожелала смерти хейтерам в Instagram

Москва, 5 апреля. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что откроет комментарии в Instagram, когда дождется смерти недоброжелателей.
Актриса сопроводила пост видеозаписью с необычным гримом своей дочери.
«Прошу прощения у моих дорогих подписчиков, что закрываю комментарии: слишком много расплодилось уродов, подожду пока они самоубьются и захлебнутся в своем дерьме и желчи», — сообщила Гузеева.
Также знаменитость предупредила, что удаляет личные сообщения не просматривая их.
Вот так творит моя дочь на карантине. Прошу прощения у моих дорогих подписчиков, что закрываю комментарии: слишком много расплодилось уродов, подожду пока они самоубьются и захлебнутся в своём дерьме и желчи. Да, личные сообщения я тоже удаляю, не читая. А с вами, мои дорогие, мы ещё пообщаемся, будьте здоровы и счастливы!????????????????????????????????????????♂️????♂️????♂️????♂️????♂️
Телеведущая нередко вступает в перепалки с фолловерами. Недавно одна из подписчиц посоветовала Гузеевой не обращать внимание на хейтеров в социальных сетях и быть выше их. Но звезда не оценила слов подписчицы, жестко ответив, что «сама разберется, кому отвечать и выше кого быть».
Ранее Лариса Гузеева показала подписчикам, как она занимается спортом в условиях карантина. Она установила у себя дома беговую дорожку и теперь регулярно на ней упражняется. По ее словам, в последний раз она занималась спортом в школе и это «было отвратительно».
В конце марта Гузеева опубликовала ролик, в котором жестко отчитывает нарушающих режим самоизоляции москвичей. Телеведущая была так возмущена их безответственностью, что с трудом сдерживала эмоции.