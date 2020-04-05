Симоньян отреагировала на инцидент с задержанием выгуливающего собаку москвича

Москва, 5 апреля. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась мнением о задержании выгуливавшего собаку на Патриарших прудах москвича Иисуса Воробьева.

Ранее глава пресс-службы главка столичной полиции Владимир Васенин сообщил, что задержанный отказался выполнять законные требования сотрудников полиции. По его словам, москвич был замечен при патрулировании закрытой для посещения парковой зоны на Патриарших прудах.

Патрульные сначала предупредили мужчину о нарушении правил режима самоизоляции. Но тот начал спорить с правоохранителями, устроив словесную перепалку. Полицейским ничего не оставалось, как задержать нарушителя. При этом на улице одна осталась собака москвича, ее позже забрала супруга задержанного.

Медиаменеджер прокомментировала инцидент в своем Telegram-канале.

«Как же чувачку повезло, что его задержали на Патриарших. На Пятой Авеню сразу бы пристрелили (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ФАН)», — написала Симоньян, поделившись видео, на котором Воробьев, сидя в полицейской машине, желает смерти задержавшим его стражам порядка, а также их женами и матерям.

Главред RT отметила, что в США москвича могли ждать более серьезные неприятности. В подтверждение Симоньян привела мнение своего подчиненного из англоязычной редакции телеканала, который прожил в Соединенных Штатах полжизни.

«Полицейские на пятой авеню еще бы и собаку пристрелили, чтобы в шелтер не гонять лишний раз (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ФАН)», — приводит слова сотрудника Симоньян.

Столичные власти ввели жесткие ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта заявил о расширении режима самоизоляции. Пожилые люди могут покидать свои дома лишь для получения медицинской помощи, покупки продуктов или выхода на работу. Выгул собак в режиме самоизоляции разрешен не более чем в 100 метрах от дома. Аналогичное правило действует и для выноса мусора.