Мужчина расстрелял пять человек под Рязанью

Рязань, 5 апреля. В Рязанской области мужчина расстрелял 5 человек. Согласно предварительным данным, выживших нет.

Информацию о случившемся подтвердил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. ЧП случилось в поселке городского типа Елатьма Касимовского района по адресу: Есенина, 75.

Как сообщил Telegram-канал Mash, стрельба произошла в трехэтажном доме. 32-летний местный житель Антон Ф. открыл огонь по соседям в подъезде. По данным СМИ, мужчина был недоволен шумом в позднее время.

Трое человек погибли на месте. Среди них была девушка — она скончалась из-за выстрела в голову. Еще двоих человек разъяренный мужчина расстрелял на улице.

Стрелок задержан, детали происшествия выясняются следователями.