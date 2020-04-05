Во МХАТе назвали Домогарова «человеком с тонкой ранимой душевной организацией»

Москва, 5 апреля. Исполнительный директор МХАТа имени Горького Татьяна Ярошевская высказалась о конфликте с актером Александром Домогаровым.

Ярошевская назвала Домогарова «человеком с тонкой ранимой душевной организацией». Она подчеркнула, что театр в полной мере выполняет свои финансовые обязательства.

«Мы всем абсолютно платим. И народным артистам, и заслуженным, и всем остальным. Александр — он человек с тонкой ранимой душевной организацией. Он человек без кожи, поэтому ему может быть позволены какие-то эмоциональные высказывания», — сказала Ярошевская.

Ранее Домогаров отказался выступать во МХАТе. Конфликт разгорелся из-за невыплаченного гонорара за роль в спектакле «Сцены из супружеской жизни». Артист отметил, что обычно заблаговременно подписывал контракты перед каждым выступлением. Однако в случае со «сценами» соглашение дали ему на подпись за полчаса до начала спектакля.

«Тут же мне его выдали за полчаса до выхода на сцену, когда было совершенно не до этого. Денег за выполненную работу я не видел по сей день. Зато от директора МХАТа получил издевательское письмо о том, что меня с публикой связывают «не только финансовые обязательства», поэтому играть я должен при любом раскладе», — цитирует Домогарова «Газета.ru».

Следует отметить, что среди поклонников таланта Домогарова высказывались и другие предположения о причинах его ухода. Многие пользователи Сети убеждены, что к разрыву творческого союза привело злоупотребление алкоголем. По их мнению, в свежих публикациях артиста хромают причинно-следственные связи.