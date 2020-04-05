Нью-Йорк, 5 апреля. Медикам одного из нью-йоркских медцентров, где сейчас самая тяжелая ситуация с коронавирусом в США, придется использовать дождевики и мусорные мешки из-за дефицита медицинских халатов.

«Мы не можем ждать, когда нас обеспечат государственным запасом. Как нам известно, госзапас истощен. Поэтому нам нужно быть изобретательными», — заявил директор центра.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что в Нью-Йорк будет направлена тысяча военных медиков. Также он сказал, что ожидает большого количества смертей в стране из-за коронавируса в ближайшее время, передает «Газета.ру». По его словам, ближайшие две недели будут «самыми сложными» для Америки.

До этого независимая организации FAIR Health сообщала, что инфицированным коронавирусом американцам придется отдать за лечение от 42 тыс. до 74 тыс. долларов, если у них отсутствует медицинская страховка.

Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в США превысило 305,3 тыс. человек. Выздоровели 14,4 тыс. американцев, скончались 8,2 тыс. человек.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».