Сиделка отказалась находиться рядом с Инной Макаровой незадолго до ее смерти

Москва, 5 апреля. Перед смертью с Инной Макаровой отказалась находиться рядом сиделка. Об этом рассказала дочь актрисы Наталья Бондарчук в эфире программы «Ты не поверишь!».

Она отметила, что Инна Макарова отпраздновала Новый год вместе со своей семьей.

«Она каждого правнука погладила по головке. Еле говорила, правда, уже тогда. А потом поцеловала меня. Мама все время была со мной. В соседней комнате. Сиделка, правда, испугалась, ушла от нас и передала мать в руки специалистам», — говорит Наталья Бондарчук.

По словам дочери звезды фильма «Девчата», на похоронах матери присутствовали не более 20 человек. Все люди соблюдали дистанцию из-за пандемии коронавируса. По словам Натальи Бондарчук, у ее матери были проблемы с легкими, но причиной смерти был не COVID-19.

«Она долго лежала в больнице. Очень, конечно жалко, что мы сейчас не можем проводить ее нормально из-за коронавируса», — говорит актриса.

Ранее сообщалось, что внук Инны Макаровой, композитор Иван Бурляев не смог посетить похороны бабушки из-за карантина. Бурляев с сожалением сообщил, что не будет присутствовать на похоронах, так как недавно вернулся из Испании и вынужден соблюдать режим самоизоляции. Композитор подчеркнул, что с точки зрения личной ответственности перед обществом, он не может сделать исключения даже ради такой уважительной причины.