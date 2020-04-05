Трамп решил ввести в Нью-Йорк военных для борьбы с коронавирусом

Вашингтон, 5 апреля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил ввести в Нью-Йорк военных для борьбы с COVID-19. По его словам, к борьбе с опасной инфекцией в штате будут привлечены тысячи военных специалистов.

«Мы собираемся выделить дополнительно значительное количество военнослужащих для помощи штатам. Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов, медсестер и врачей», — сказал американский лидер.

Трамп сравнил миссию с войной, к которой ее участники не были должным образом готовы.

«Я могу проинформировать также о том, что моим распоряжением 1 тыс. военнослужащих будет направлена в город Нью-Йорк для оказания помощи там, где она требуется больше всего», — заключил президент США.

Ранее Трамп заявил, что в ближайшие недели в США от коронавируса неизбежно скончается много людей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в китайской Ухани в декабре 2019 года. Инфекция быстро распространилась по всей планете. В Китае коронавирус к настоящему моменту практически сошел на нет. Эпицентр заболевания переместился в европейские страны. Наиболее высокая смертность фиксируется в Италии и Испании. COVID-19 уже унес жизни более 64 тысяч человек.

В рамках борьбы с коронавирусом власти РФ вводят необходимые ограничения. Комплекс соответствующих мер варьируется в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

Накануне в Москве горожанин нарушил режим самоизоляции. Он выгуливал собаку на Патриарших прудах. Полицейские обратили его внимание на нарушение, однако мужчина отказался повиноваться и был задержан, передает RT.