Глава МЭР призвал российский бизнес «не впадать в психоз»

Москва, 5 апреля. Ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «ставить на стоп», наоборот, нужно искать способы для предприятий, позволяющие продолжать работу, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, из-за коронавируса не стоит «впадать в психоз» и «рубить шашкой». Он говорит, что необходимо найти компромисс, который позволит не подвергать жизни людей опасности и одновременно продолжить работу предприятий.

«Может быть, в какой-то части ограничения останутся на чуть большее время», — отмечает Решетников.

Министр говорит, что правительство обсуждает возможность введения прямого субсидирования малого бизнеса. Он подчеркнул, что данная мера «очень дорогая», но уже разработанных мер поддержки экономики не хватает.

Ранее президент РФ Владимир Путина предложил ряд мер поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, в том числе понижение ставки страховых взносов для малого и среднего предпринимательства с 30% до 15% для стимулирования повышения зарплат. Позже особые карантинные меры были продлены до конца апреля.

Недавно Центробанк сообщал, что во время кредитных каникул проценты будут продолжать начисляться, но по льготной процентной ставке, передает «Газета.ру».