Помощница Петросяна резко отреагировала на вопросы о рождении ребенка

Москва, 5 апреля. Помощница и спутница известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о рождении у пары ребенка.

Брухунова заявила, что ее личная жизнь держится в строгом секрете. Накануне Татьяна вышла в прямой эфир и ответила поклонникам на интересующие вопросы. Однако попытки пользователей Интернета узнать о самом сокровенном не увенчалась успехом. Избранница Петросяна настаивала на тайне своей личной жизни.

«Когда человек захочет, то сам расскажет. Раз не рассказывает, значит есть на то причины», — сказала Брухунова.

Ранее иерей Андрей Дорохин заявил, что церковный брак Евгения Петросяна с Еленой Степаненко не утратил свою силу. По его словам, прежний брак можно будет считать аннулированным лишь в случае заключения нового. Он добавил, что такая опция появилась относительно недавно.

«Церковный брак не расторгали, потому что церковь не признавала развода. Лишь в случае повторного церковного брака прежний аннулировался автоматически», — цитирует священника RT.

Ранее Татьяна Брухунова рассказала об отношении родителей к ее браку с известным юмористом Евгением Петросяном. По ее словам, любящие родители всегда примут выбор своего ребенка. Татьяна убеждена, именно в этом и заключается высшая сила любви на нашей планете.