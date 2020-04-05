Задержанный с собакой на Патриарших прудах москвич пожелал полицейским «сдохнуть»

Москва, 5 апреля. Опубликованы кадры задержания жителя Москвы Иисуса Воробьева, выгуливавшего собаку в сквере Патриарших прудов, который был закрыт для посещения из-за пандемии коронавируса.

«РЕН ТВ» опубликовало кадры задержания москвича, который нарушил условия карантинных мер. На попытку правоохранителей разъяснить запрет, введенный из-за распространения коронавируса, Воробьев начал их оскорблять. Напомним, что согласно действующим нормам, разрешается выгуливать питомцев на расстоянии не более 100 метров от места проживания.

«Вы знаете, я желаю вам, чтобы вы все сдохли вместе со своими детьми, женами, матерями», — заявил нарушивший режим самоизоляции москвич.

Задержанного доставили в отделении полиции. В отношении Воробьева составлен административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Как сообщает «РЕН ТВ», собаку задержанного забрала его жена.

Задержание Иисуса Воробьева привлекло интерес к его персоне. Интернет-пользователи удивлены его необычным именем, а также интересуются его родом деятельности. Согласно данным с его социальных сетей, у него есть юридическое и педагогическое образование. Также он выпускает одежду под собственным брендом.

Напомним, что в рамках борьбы с распространением коронавируса власти Москвы ввели ограничительные меры. 29 марта глава Москвы Сергей Собянин заявил о расширении режима самоизоляции.