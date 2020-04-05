Трамп ожидает «много смертей» американцев от коронавируса

Вашингтон, 5 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал неизбежным большое количество смертей от коронавируса в США в ближайшие недели.

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты смогут преодолеть этот вызов, однако высокая смертность в ближайшее время неизбежна.

«Мы это переживем, но на этой неделе и на следующей неделе будет много смертей», — сказал Трамп.

31 декабря 2019 года Китай уведомил ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса. Инфекция распространилась по всей планете. К настоящему моменту погибли более 64 тысяч человек. Эпицентр COVID-19 из Поднебесной переместился в европейские страны. Особенно высокая смертность зафиксирована в Италии и Испании.

В рамках борьбы с COVID-19 российские власти предпринимают жесткие ограничительные меры. Отменены все массовые мероприятия, в том числе и спортивные соревнования. Государственная граница закрыта для пассажирского сообщения. В зависимости от эпидемиологической ситуации региональные власти накладывают дополнительные ограничения.

В Москве горожанам предписано не покидать свои дома без необходимости. Вынос мусора и выгул собак следует осуществлять в радиусе 100 метров от места проживания.

Накануне RT сообщала, что число погибших от коронавируса возросло до 7500. За сутки от COVID-19 скончался 441 человек.

Также сообщалось о задержании москвича, нарушившего режим самоизоляции. Мужчина выгуливал собаку на Патриарших прудах. Правоохранители обратили его внимание на недопустимость такого поведения. Нарушитель начала препираться, и был доставлен в Хамовнический отдел МВД.