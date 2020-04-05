Сирийский военный погиб в результате турецкого обстрела в Ракке

Дамаск, 5 апреля. Турецкая артиллерия открыла огонь по позициям правительственной армии Сирии вблизи города Айн-Исса на севере провинции Ракка. Погиб один сирийский военнослужащий, двое пострадали, передает новостной портал «Аль-Масдар».

Согласно информации сирийского СМИ, турецкая армия за минувшие двое суток дважды обстреляла позиции сирийских военных, которые не ответили на провокацию.

Как сообщает агентство САНА, 4 апреля в результате турецкого обстрела были повреждены линий электропередачи, идущие от теплоэлектростанции в Телль-Тамере (провинция Хасака).

Ранее сообщалось, что террористы из запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли укрепления сирийской армии на юге провинции Идлиб.