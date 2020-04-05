Бузова объявила о «расставании» с Манукяном

Москва, 5 апреля. Ольга Бузова сообщила о «расставании» с блогером Давидом Манукяном. Певица сказала возлюбленному, чтобы тот ближайший месяц жил в другой квартире.

Блогер Манукян часто делает провокационные вещи в социальных сетях чтобы развеселить подписчиков. Недавно он заявил, что намерен похудеть на 85 кг. Когда стало ясно, что исполнить обещание не получится, то он придумал себе наказание — побрить голову наголо.

Для процесса смены прически Манукян привлек Бузову и транслировал это в Instagram. Певица была не очень рада смену имиджа возлюбленного. Несмотря на то, что Бузова хоть и сбрила волосы блогеру, она до последнего просила его отказаться от затеи. Но Манукян успокоил возлюбленную, сказав, что через месяц волосы отрастут обратно.

«Тогда мы расстаемся на месяц. Уезжай в другую квартиру», — заявила Бузова.

Но позднее певица все же изменила мнение. В комментариях под постом Манукяна она написала, что «ей уже начинает нравиться» его новая прическа.

Недавно Ольга Бузова опубликовала на своем YouTube-канале видеоклип с участием знаменитостей, которые вынуждены сидеть дома из-за пандемии коронавируса. В ролике Бузовой поучаствовали ряд звезд, в том числе комики Александр Ревва и Михаил Галустян, телеведущий Андрей Малахов, певцы Филипп Киркоров и Сосо Павлиашвили.