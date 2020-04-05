Главврач больницы в Коммунарке рассказал о поразивших его пациентах с коронавирусом

Москва, 5 апреля. Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке, где проходят лечение зараженные коронавирусом, рассказал о работе учреждения в условиях распространения COVID 19.

По его словам, возраст большинства поступивших с COVID 19 удивил медиков. Проценко отметил, что ожидал увидеть куда более пожилых пациентов.

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — сказал врач.

Фильм о врачах 40-й московской больницы в Коммунарке выпустил журналист Антон Красовский. Картина показывает ежедневный труд медиков, многие из которых буквально живут на работе, не успевая возвращаться домой между сменами.

Зритель может увидеть обход реанимационного отделения посредством видеосвязи, проведение МРТ, КТ и других обследований в условиях COVID 19.

RT сообщает, что через несколько часов после завершения съемок у главврача Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Антона Красовского и всю съемочную группу отправили на карантин.

О вспышке коронавируса в китайской Ухани стало известно 31 декабря 2019 года. Опасная инфекция распространилась по всему миру и уже унесла более 64 тысяч жизней. В рамках борьбы с COVID 19 российские власти предпринимают жесткие ограничительные меры. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ужесточении режима самоизоляции. Об этом писала «Газета.ru».

Установленных правил придерживаются не все москвичи. Накануне был задержан мужчина, выгуливавший собаку на Патриарших прудах. Нарушитель устроил перепалку с полицейскими и был доставлен в Хамовнический отдел МВД.