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Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 4 апреля

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Эксперты:

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 4 апреля

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 5 апреля в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Через погранпереход Кяфр Лусин продолжают прибывать турецкие колонны, следующие в провинции Идлиб и Алеппо. Как сообщают местные источники, в последнем конвое привезли артиллерийские и танковые выстрелы. В составе еще одного конвоя прибыли очередные бетонные блоки для укрепления трассы М4.

Заевфратье

Зона операции «Источника мира»

Боевики «Сирийской национальной армии» (далее — СНА) обстреляли из минометов деревню Куберлик в западу от Телль Абьяда в провинции Ракка, а также деревню Абу Расин к востоку от Рас эль-Айна и деревню Тувейль к северу от города Телль Тамр в провинции Хасаке.

Зона контроля правительственных сил

В городе Камышлы на севере провинции Хасаке местное население отмечало 71-ый день рождения лидера «Рабочей партии Курдистана» Абдуллы Оджалана. Патруль курдских сил безопасности «Асаиш», как утверждают источники в городе, повёл себя «провокативно» и при проезде через один из блокпостов проправительственных «Сил национальной обороны» (далее — СНО) в городе патруль отказался остановиться и завязалась перепалка, которая впоследствии переросла в перестрелку. В результате пострадало несколько мирных жителей, оказавшихся неподалёку, и личный состав патруля — один из членов «Асаиш» Ваиль Джоан Ясин скончался.

На место инцидента прибыл патруль российской военной полиции, и вскоре обстановка разрядилась, однако вечером СДС выпустили официальное заявление, в котором возложили ответственность за гибель своего бойца на правительственные силы, а нападение окрестили «преступной трусостью».

Ближе к полуночи СДС блокировали все здания правительственных сил и силовых структур в Камышлы.

Бригадный генерал Хейсам Сулейман Баракят назначен командиром 123 полка в Джебель Каубак в провинции Хасаке.

Боевики ИГ1 устроили рейд на позиции правительственных войск в пустыне под городом Аль-Каурия к востоку от Дейр эз-Зора.

Зона контроля коалиции и СДС

В деревне Аль-Фадгани к югу от города Хасаке неизвестные похитили, а потом застрелили бойца СДС Абдул Саляма Рашида аль-Абуда, который патрулировал район.

В окрестностях н.п.Айн Исса в провинции Ракка на пехотной мине подорвался боец СДС.

В районе населенного пункта Сабъа Джафар к северу от Ракки на СВУ подорвался автомобиль СДС.

Боевики террористической организации «Исламское государство»1 приклеили листовку на здание администрации деревни Аль-Хусейн в провинции Дейр эз-Зор, потребовав от администрации «перестать работать с безбожниками из СДС» и оставаться в своих домах.

Центральная Сирия

Боевики террористической организации «Исламское государство» убили восьмерых пастухов, в том числе и двух женщин, похищенных 2 апреля в районе Маадан, расположенном на границе провинций Дейр эз-Зор и Ракка. Нападение произошло в районе Аль-Алиджи: местные дома и пастушьи стоянки были сожжены.

3 апреля в племени Альбусабиа заявили, что заметили «неизвестных боевиков» на пикапах в пустыне Ат-Тебани к западу от Дейр эз-Зора. Женщины были убиты сразу, мужчины похищены — их связали и казнили выстрелами в голову. Оппозиционные источники обвинили во всём правительственные войска.

Внимание! Следующее видео содержит сцены насилия и жестокости, и не предназначено для просмотра лицам младше 18 лет, а также людям с неустойчивой психикой:

Управление по борьбе с наркотиками МВД Сирии отчиталось об изъятии партии наркотиков массой 750 кг в провинции Дамаск. Согласно заявлению, груз направлялся из Ливана в Иорданию и далее, предположительно, в страны Залива.

Северная Сирия

Протурецкие группировки, действующие в кантоне Африн, заявили об отраженной попытке наступления со стороны курдских формирований на участке фронта под Брадом.

Местные источники сообщили о гибели турецкого унтер-офицера Ахмета Джана Темиза в Африне. Официального заявления министерства обороны Турции пока не было.

Южная Сирия

В Босре аль-Харир на востоке провинции Деръа неизвестные вооружённые люди остановили автомобиль Сирийской Арабской Армии — внутри было четыре человека, в том числе трое военнослужащих. Автомобиль был угнан, а люди пропали без вести. Родом похищенные были из провинции Эс-Сувейда.

В населенном пункте Джасим на севере провинции Деръа неизвестные застрелили сотрудника отдела госбезопасности Мухаммада Халила Эйсу.

Гуманитарная обстановка

Беженцы

В лагере беженцев Невроз в Аль-Маликии из-за пожара погибло четыре ребёнка и семь остальных было ранено.

Коронавирус

Международная коалиция предоставила помощь Администрации северо-восточной Сирии на общую сумму в 1 миллион 200 тысяч долларов для борьбы с коронавирусом.

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1 Организация запрещена на территории РФ.

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