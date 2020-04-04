Замглавы скорой помощи Москвы заразился коронавирусом

Москва, 4 апреля. У заместителя главы скорой помощи Москвы Дмитрия Гаврилова подтвердилось заболевание COVID 19. Об этом сообщает Mash.

30 марта Гаврилов почувствовал недомогание. Он принимал жаропонижающие средства. Несколько дней спустя тестирование подтвердило заражение коронавирусом. Гаврилова доставили в больницу в Комммунарке. Его коллеги также госпитализированы.

О вспышке коронавируса в китайской Ухани стало известно в последний день 2019 года. На фоне быстрого распространения болезни ВОЗ вскоре объявила пандемию. К настоящему моменту подтверждена гибель 64 тысяч людей от COVID 19 по всей планете. В России зафиксировано 45 летальных исходов.

В рамках борьбы с опасной инфекцией российские власти предпринимают жесткие ограничительные меры. По всей стране отменены массовые мероприятия, в том числе и спортивные соревнования. Государственная граница закрыта для пассажирского сообщения.

В зависимости от эпидемиологической ситуации региональные власти наделены полномочиями устанавливать дополнительные ограничения. В частности, жителям Москвы предписано не покидать дома без необходимости. Выгул собак и вынос мусора можно осуществлять в радиусе не более 100 метров от дома. Новые правила анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Режим самоизоляции соблюдают не все москвичи. Накануне мужчина был задержан полицией за выгул собаки на Патриарших прудах. Ему грозит штраф до 4 тысяч рублей.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что в Соединенных Штатах Америки коронавирусом заразилось более 300 тысяч человек.