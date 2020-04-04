Посольство РФ отреагировало на обвинение МИД Австрии в дезинформации о COVID-19

Вена, 4 апреля. Российское посольство в Австрии обратило внимание на участившиеся появления в некоторых австрийских и европейских СМИ ложных сообщений о ситуации с коронавирусом в РФ. Об этом говорится в сообщении диппредставительства РФ в Вене.

Недавно Австрийское агентство печати (АPA) растиражировало высказывание министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что дезинформация о пандемии якобы исходит преимущественно из России и Китая. Министр высказал такое мнение после видеоконференции с коллегами из других стран Евросоюза. Однако Шалленберг не привел конкретные примеры дезинформации со стороны России.

Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский был удивлен высказыванием главы австрийского МИД.

«Вызывает крайнее удивление приводимое APA высказывание министра Александера Шалленберга по итогам прошедшей в пятницу видеоконференции министров иностранных дел ЕС в отношении распространения дезинформации Россией, близкими к России странами и Китаем», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что российское посольство находится в контакте с австрийскими дипломатами, и такой темы в их повестке никогда не было. Также Любинский заявил, что было бы интересно увидеть доказательства этих голословных обвинений.

«С сожалением отмечаем участившиеся случаи появления в европейских, в том числе некоторых австрийских, СМИ предвзятых, а в каких-то случаях абсолютно не соответствующих действительности измышлений о ситуации вокруг распространения коронавируса в России, основывающихся на слухах и непроверенных источниках», — сообщает российский посол.

Также российское диппредставительство призвало мировое сообщество проявить солидарность в борьбе с общей угрозой.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Австрии, в стране инфицировано более 11,7 тыс. человек, 186 пациентов умерли, около 2,5 тыс. выздоровели.

Ранее представители Европарламента от Германии заявляли, что ЕС должен проверить возможную дезинформационную кампанию о коронавирусе, за которой может якобы стоять Россия, передает «Газета.ру». Ранее Москву без предъявления доказательств также обвиняли и в США.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».