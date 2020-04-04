Самойлова нуждается в помощи психолога из-за развода с Джиганом

Москва, 4 апреля. Оксана Самойлова обратилась за помощью к психологу на фоне бракоразводного процесса с рэпером Джиганом. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

По словам Самойловой, она «разбита на тысячу кусочков» и «переживает личный ад». Она утверждает, что сложности в отношениях с Джиганом негативно влияют на их детей.

«Я работаю с психологом. Моим детям нужен психолог. У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием в чем они виноваты», — пишет жена рэпера.

Подписчики поддерживают Самойлову в непростой для нее период.

«Все будет хорошо. Вы безумно мудрая девушка и мама», — подбодрила Самойлову @dashamart. «Не могу поверить, что у взрослого человека может так кукушка соскочить резко... Прям чик и другой человек! У меня муж наоборот ради меня изменился (рок-звезда в прошлом) в лучшую сторону, и мы 11 лет вместе!» — пишет @ninaserebrova. «Оксана, если бы я могла тебе чем-то помочь, я бы с радостью это сделала! Я знаю по себе что такое прожигающая обида...» — комментирует @tatiana_burminskaya.

Однако часть подписчиков обвиняет жену рэпера в излишнем «хайпе» и пиаре на фоне ситуации.

«Хороший пиар, Оксана», — написал @alexstanishevskiy. «Вот это перебор уже, ранее все прониклись и сочувствовали, но вы, по-моему, сейчас пиаритесь, так наиграно», — считает @studio_marimake. «10 лет выставлять идеальные посты, о том, как ты замужем! Учитесь девочки быть замужем. Смешно! А теперь нытье. Вот до чего доводит слишком идеальный мир!» — отметила @alinam164.

Ранее Оксана Самойлова приняла решение закрыть свой брендовый магазин после заявления о разводе с Джиганом. Ее магазин Iamspecial специализируется на детской и женской одежде. Самойлова лично рекламировала одежду вместе со своими детьми. По ее словам, магазин закроется 6 апреля.