حصاد اخبار في ليبيا ، 4 أبريل: مسلحون من حكومة الوفاق الوطني يواجهون وباء فيروس كورونا ، اعترف إرهابيون من حكومة الوفاق الوطني بقصف المدنيين وسط وقف إ

ليبيا ، 4 أبريل: فيروس كورونا ينتشر بسرعة في المناطق التي يشغلها إرهابيو حكومة الوفاق الوطني ، أعلن الجيش الوطني الليبي القبض على مقاتل داعش حارب من أجل حكومة الوفاق الوطني ، جامعة الدول العربية تدعو إلى وقف التدخل العسكري في ليبيا ، مقاتلو حكومة الوفاق الوطني يقصفون جنوب طرابلس

ينتشر فيروس كورونا بسرعة في المناطق التي يشغلها الإرهابيون حكومة الوفاق الوطني الليبي

في ليبيا ، توفي أول شخص تم تشخيصة بالنوع الجديدًا من فيروس كورونا. بلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 في البلاد عشرة. تم الإبلاغ عن التفاصيل من قبل جريدة الشرق الأوسط.

أكدت ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي ، يوم الجمعة ، 3 أبريل، وفاة امرأة تبلغ من العمر 85 عاماً مصابة بفيروس كورونا. حاليًا ، يُعرف عشرة مرضى بـ COVID-19. يشار إلى أنه في جنوب وشرق ليبيا تحت رعاية الجيش الوطني الليبي لم يتم تسجيل حالة إصابة واحدة.

أشارت الأمم المتحدة إلى الوضع الكارثي مع نظام الرعاية الصحية في العاصمة الليبية ، الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني. تلاحظ المنظمة وجود نقص في الأدوية والمعدات الأساسية.

في اجتماع للأمم المتحدة في جنيف في 3 أبريل، وجّهت الدعوة إلى نظام حكومة الوفاق الوطني للإفراج عن مئات السجناء واللاجئين المحتجزين بشكل غير قانوني. أقام الإرهابيون سجون سرية تحتوي على أشخاص مخطوفين واسرى جنود الجيش الوطني الليبي. تحدث أحد السكان المحليين سابقًا عن ان أحد هذه السجون يقع تحت مبنى مستشفى الهضبة. وأشار الليبي إلى أن مستشفى الحوادث تحول أيضاً إلى مكان يحتجز فيه عشرات الأشخاص في الأسر. يُحتجز معظم السجناء في أبو سليم ومعيتيقة. منذ مايو 2019 ، تم اعتقال علماء اجتماع روس مختطفين من مؤسسة حماية القيم الوطنية مكسيم شوغالي وسامر سويفان في سجن معيتيقة الغير الرسمي.

إن الزيادة الحادة في معدل الإصابة بـ COVID-19 في الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني ليس فقط بسبب الحالة السيئة لنظام الرعاية الصحية ، ولكن أيضًا بسبب عواقب القرارات التي اتخذتها قيادة الارهابية. يتم استبدال المسلحين ذوي الرتب الصغيرة بالمتطرفين السوريين بمساعدة تركيا ، والعديد منهم مصابون بفيروس كورونا. أبلغ الصحفي الأمريكي ليندسي سنيل سابقًا عن وصول 72 جهاديًا من سوريا إلى ليبيا ، من بينهم شخص لديه تشخيص مؤكد لـ COVID-19.

أعلن مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي عن اعتقال مسلح من تنظيم الدولة الإسلامية قاتل في صفوف حكومة الوفاق الوطني الليبي

اعتقل الجيش الوطني الليبي مسلح من "الدولة الإسلامية" (منظمة إرهابية محظورة في الاتحاد الروسي) ، الذي شارك في المعارك إلى جانب إرهابيو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي.

وبحسب نشرة الساعة 24 نقلاً عن مصدر عسكري ، فإن المسلح يسمى فتحي رباعي. قبل بضع سنوات ، هرب من الصرمان الليبية ، وبعد ذلك انضم إلى صفوف المرتزقة الداعمين لنظام فايز السراج. تم اعتقال الناشط خلال استفزاز مسلح أمس لحكومة الوفاق الوطني ، ونتيجة لذلك تكبد الإرهابيون خسائر كبيرة.

وجود عضومن داعش في ليبيا ليس من قبيل الصدفة, فتركيا أنشأت عدة مراكز لتجنيد الجهاديين في سوريا ، الذين يتم نقلهم إلى البلد الواقع في شمال افريقيا بعد التدريب في معسكرات التدريب. ووفقا للجيش الوطني الليبي ، يوجد الآن حوالي 7 آلاف مرتزق في صفوف حكومة الوفاق الوطني. وقد سبق لإرهابي من المجموعة السورية "فيلق المجد" ومقره في ليبيا ، أن ذكر أن المرتزقة لا يتلقون الأموال الموعودة. ووفقا له ، لم تدفع رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر.

ولاحظ الجيش الوطني الليبي أيضا أن تم اعتقال 14 إرهابيا من السبعين التابعين لحكومة الوفاق الوطني في منطقة اولاد تليس جنوب غرب طرابلس . وخلال الاستجواب ، ثبت أن 11 منهم قدموا إلى ليبيا من التشاد ، والبقية من مواطني صرمان والسودان.

من المعروف أن مقاتلي حكومة الوفاق الوطني مع الجماعات الموالية لتركيا واصلوا قصف مواقع الجيش الوطني الليبي والأحياء المدنية، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار على خلفية التهديد بانتشار فيروس كورونا . وفي الوقت نفسه ، يتحدث الإرهابيون أنفسهم علانية عن انتهاكاتهم الخاصة لوقف إطلاق النار.

اعترف إرهابيون من حكومة الوفاق الوطني بقصف مدنيي طرابلس وسط وقف إطلاق النار

يقوم الإرهابيون من ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي بإطلاق النار بشكل منهجي على الجيش الوطني الليبي والأحياء السكنية ، على الرغم من الاتفاقات لإنهاء الأعمال العدائية. في الوقت نفسه ، لا يخجل المسلحون من التحدث عن كيفية انتهاكهم للهدنة.

وفي يوم السبت 4 أبريل ، قال عبدالمالك المدني - المتحدث باسم إدارة المعلومات العسكرية في حكومة الوفاق إن الإرهابيين استخدموا المدفعية الثقيلة لقصف محاور جنوب العاصمة طرابلس. تعرضت للقصف ليست فقط قوات الجيش الوطني الليبي ، بل تعرضت أيضًا البنية التحتية المدنية. كما سمعت أصوات إطلاق نار في منطقة أبو سليم ، حيث تقع المدفعيات الثقيلة التابعة للمتطرفين.

وتقدم العصابات الموالية لتركيا الدعم المقاتلي الوفاق ، وتشاركون في قصف وفي عمليات التسلل المسلحة بهدف التسبب بأضرار قدر الإمكان للجيش الوطني الليبي. وتستخدم العصابات الموالية لتركيا المدفعيات التي تقع في حديقة النصر لقصف جنوب العاصمة. ويحصل الإرهابيون على المعلومة الاستطلاعية بواسطة الطائرات المسيرة التي تقدمها تركيا إلى ليبيا ، وهكذا تركيا تنتهك بشكل منهجي الحظر الدولي على توريد الأسلحة إلى هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

جامعة الدول العربية تطالب بالهدنة وعدم التدخل في الشؤون الليبية

نقلت ، اليوم السبت 4 أبريل ، وكالة بوابة إفريقيا الإخبارية عن الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ، ان جامعة الدول العربية تطالب بوقف أي عمليات عسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

وأعربت جامعة الدول العربية عن أسفها الشديد إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار. وتوجه الأمين العام الى أطراف الأزمة الليبية بدعوة لإلقاء أسلحتهم ، معربا عن قلقه من التهديد الكبير لانتشار فيروس كورونا. الآن في ليبيا ، سجلت أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا، وهناك 10 أشخاص آخرين لديهم تشخيص مؤكد وجميعهم في مناطق يسيطر عليها مسلحون من ما يسمى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. إن الزيادة في عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا ناتجة عن المستوى المنخفض للغاية للنظام الصحي والعدد الكبير من الجهاديين السوريين تنقلهم تركيا إلى ليبيا على الرغم من الحالات المؤكدة لعدوى بفيروس كورونا في صفوفهم. يوجد الآن في البلد آلاف من المتطرفين السوريين.

أدان أحمد أبو الغيط التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، واستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال. وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الذي حضر مؤتمر برلين حول ليبيا - 19 كانون الثاني/يناير، اتفاقا بشأن عدم التدخل في الأزمة الليبية. ولكن في الواقع ، لاتزال أنقرة تزويد ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية بالأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية المفروضة في 21 مارس فيما يتعلق بالوباء . واضاف أن جامعة الدول العربية ستواصل دعم الشعب الليبي في التغلب على الأزمة.