Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах москвича задержали за нарушение самоизоляции

Москва, 4 апреля. Полиция задержала за нарушение режима самоизоляции мужчину, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах в Москве. Сама собака осталась на улице, но вскоре ее забрала супруга задержанного.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, нарушителя доставили в Хамовническое отделение МВД. В настоящее время решается вопрос о его привлечении к административной ответственности. Штраф за нарушение может составить до 4000 рублей.

Глава пресс-службы главка столичной полиции Владимир Васенин сообщил ТАСС, что задержанный отказался выполнять законные требования сотрудникв полиции. По его словам, москвич был замечен при патрулировании парковой зоны на Патриарших прудах, закрытой для посещения. Патрульные сначала предупредили его о нарушении правил режима самоизоляции. Мужчина же начал спорить с правоохранителями, устроив словесную перепалку. Полицейским ничего не оставалось, как задержать нарушителя.

В рамках борьбы с распространением коронавируса столичные власти ввели жесткие ограничительные меры. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил о расширении режима самоизоляции. Пожилые люди могут покидать свои дома лишь для получения медицинской помощи, покупки продуктов или выхода на работу.

Выгул собак разрешен, однако их владельцы не должны отходить от дома более чем на 100 метров. Аналогичное правило действует и для выноса мусора.