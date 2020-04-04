Медведчук раскритиковал власти Украины за отсутствие памяток о COVID-19 на русском языке

Киев, 4 апреля. Ситуация, при которой на Украине памятка с правилами защиты от COVID-19 выпущена на украинском языке и языках нацменьшинств, однако ее русский вариант отсутствует, является очередным доказательством целенаправленной политики по дискриминации русскоязычного населения, завил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Недавно украинский Минздрав и Минкульт совместно опубликовали рекомендации для борьбы с коронавирусом на украинском, польском, крымско-татарском, венгерском и румынском языках. Однако версии памятки для русскоязычных граждан не появилось.

«Это очередная циничная акция действующей власти во главе с президентом Зеленским, направленная на ограничение прав русскоязычных граждан», — заявил Медведчук.

По его мнению, в условиях пандемии это не только дискриминация, но и фактор повышающий риск заражения.

Политик говорит, что публикация рекомендаций на русский язык должна быть приоритетной целью правительства, так как русскоязычные граждане составляют значительную часть населения страны. «Оппозиционная платформа —За жизнь» самостоятельно перевела рекомендации на русский язык и распространит их среди миллионов украинцев.

«В дальнейшем приложим все усилия, чтобы русскоязычные граждане Украины получали всю необходимую информацию о борьбе с коронавирусом», — говорит Медведчук.

По мнению оппозиционного политика, Владимир Зеленский продолжает преступную политику бывшего президента Петра Порошенко, в том числе по навязыванию всему населению идентичности, которая присуща лишь отдельной части страны.

«Это путь в никуда, путь раскола и распада страны, вся ответственность за который ложится на президента Зеленского и его команду», — резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что мэр Киева Виталий Кличко назвал инфицированных коронавирусом детей неполноценными. Так экс-боксер охарактеризовал двух зараженных вирусом подростков.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.