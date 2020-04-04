Роспотребнадзор назвал процент бессимптомных случаев коронавируса в России

Москва, 4 апреля. Почти четверть случаев заболевания коронавирусом в России проходит без выраженных симптомов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, носители COVID 19 без симптомов не вырабатывают к болезни иммунитет. Попова также озвучила статистику по тестированию граждан.

«Мы сегодня тестируем порядка 34–37 тыс. человек в сутки. Это большие цифры. Мы будем увеличивать это количество», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что в подавляющем большинстве случаев инфекция передается капельным путем. Изредка она передается по воздуху, или в результате контакта с поверхностями предметов.

Глава Роспотребнадзора дала высокую оценку предпринятым в РФ ограничительным мерам, передает газета «Известия».

Вспышка COVID 19 была зафиксирована в китайской Ухани в конце 2019 года. Инфекция вскоре вышла за пределы Поднебесной и распространилась по всему миру. К настоящему моменту коронавирус унес более 64 тысяч жизней. 45 летальных исходов зафиксировано в России.

Правительства большинства государств предпринимают жесткие ограничительные меры, чтобы замедлить распространение инфекции. Отменяются все массовые мероприятия, закрывается пассажирское сообщение.

Ранее «Газета.ru» сообщала о смерти двух москвичей от COVID 19. Также стало известно о заражении коронавирусом беременной невесты главы правительства Соединенного Королевства Кэрри Саймондс.

«После семи дней отдыха я чувствую себя сильнее и иду на поправку», — написала пациентка в Twitter.

Саймондс также разместила рекомендации для женщин, попавших в аналогичную ситуацию.