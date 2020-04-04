Лондон, 4 апреля. Беременная невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила у себя в Twitter.

32-летняя невеста Джонсона пишет, что последнюю неделю пролежала в постели с симптомами коронавируса, но сейчас чувствует себя лучше.

«После семи дней отдыха я чувствую себя сильнее и иду на поправку», — написала Саймондс в Twitter.

Также она разместила ссылку на информацию о том, что делать если вы заболели коронавирусом во время беременности.

О беременности Керри Саймондс стало известно в конце февраля. Тогда же они с Джонсоном объявили о помолвке. По их словам, они ожидают прибавления летом. Премьер-министр даже заявил о намерении воспользоваться декретным отпуском после появления на свет ребенка.

Напомним, что 26 марта Борис Джонсон заметил у себя симптомы COVID-19, после чего сдал анализы на наличие вируса. Результаты оказались положительными. С тех пор премьер-министр находится в изоляции в премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10. У председателя правительства Великобритании сохраняются симптомы заболевания и высокая температура.

Для рабочей коммуникации с членами британского правительства Борис Джонсон прибегает к современным технологиям — использует платформу видео-конференц-связи Zoom.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».