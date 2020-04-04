Газзаев оценил действия регионов по борьбе с коронавирусом

Москва, 4 апреля. Глава Комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев считает, что в целом регионы успешно выполняют поручение главы государства по защите россиян от коронавируса. Однако многим губернаторам стоит присмотреться к опыту Москвы по самоизоляции граждан. Об этом депутат заявил в комментарии Федеральному агентству новостей.

В четверг, 2 апреля, президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Он отметил, что принятые ранее карантинные меры позволили выиграть время, а также мобилизовать силы и ресурсы для борьбы коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Было поручение президента главам субъектов самостоятельно определять уровень опасности и принимать набор соответствующих мер, исходя из объективной ситуации. Где-то действительно нужно выводить жесткие меры. При этом у нас остаются регионы, где коронавирус еще не выявлен. Это Республика Алтай, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Ненецкий автономный округ Карелия, Тыва, Чукотский автономный округ», — сказал Газзаев.

Он подчеркнул, что в борьбе с эпидемией COVID-19 многие регионы показывают достойные результаты, однако пока лучше всех просьбу о самоизоляции выполняют москвичи. «У нас много достойных примеров. Но, думаю, здесь лидерство, конечно, принадлежит столице. Москвичи очень ответственно подошли к призыву мэра соблюдать самоизоляцию, поскольку все понимают, какая угроза сейчас нависла над всем миром», — добавил депутат.

По словам собеседника ФАН, прошедшая выходная неделя позволила выиграть время для мобилизации всех органов власти и наращивания ресурсов здравоохранения. Он отметил, что в зависимости от дальнейшего развития ситуации в России могут быть приняты и скорректированы дополнительные меры.

«Всем нам приходится приспосабливаться к нынешнему режиму самоизоляции и карантина, но мы должны понимать всю сложность обстановки в мире. Только при ответственном соблюдении всех принятых мер безопасности, поддерживая родных и близких, мы снизим риски дальнейшего распространения пандемии в нашей многонациональной стране. Желаю всем нашим гражданам сибирского здоровья и кавказского долголетия», — заключил Газзаев.

Напомним, что на 4 апреля в России зафиксировано 4 731 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 333 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц. За минувшие сутки проведено около 639 тысяч тестов на коронавирус, положительными оказались 582.

Массовая вспышка пневмонии началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее врачи установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.