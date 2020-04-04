Число жертв взрыва в Орехово-Зуево возросло до трех

Орехово-Зуево, 4 апреля. Спасатели обнаружили еще одно тело при разборе завалов обрушившегося жилого дома в Орехово-Зуево, где ранее прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Таким образом количество жертв выросло до 3 человек, 9 получили травмы, четверо госпитализированы.

Напомним, что в субботу в кирпичном пятиэтажном доме, расположенном на улице Гагарина в Орехово-Зуево, прогремел взрыв, в результате которого обрушилось несколько этажей. Как сообщает региональное управление МЧС, взорвался бытовой газ.

Дом был построен в 1962 году и содержит 80 квартир. 150 жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно, 50 человек были эвакуированы сотрудниками МЧС по лестничным маршам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал на месте взрыва многоквартирного дома и пообщался с жильцами, которые остались без крова. Он пообещал взять ситуацию под личный контроль. Эвакуированных жителей временно разместили в местной школе, которая закрыта на карантин.