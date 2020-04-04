Жители Абу Салима сообщили об артобстреле боевиков ПНС из парка Ан-Наср

Триполи, 4 апреля. Жилые кварталы района Абу Салим оказались под очередным ударом со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил пользователь Twitter.

По словам очевидца, террористы ПНС использовали артиллерию для обстрела Абу Салима. Отмечается, что звуки стрельбы были слышны из парка Ан-Наср, находящегося под контролем радикалов. В парке расположена артиллерия, используемая протурецкими группировками, поддерживающими режим Файеза Сарраджа.

Ан-Наср стал одним из объектов, откуда боевики регулярно обстреливают позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) и жилые районы. В парке дислоцировано большое количество сирийских наемников и протурецких группировок, в задачу которых входят вооруженные вылазки против армии Халифы Хафтара. Очередная провокация с их стороны, совершенная 4 апреля, завершилась провалом, вынудив боевиков сдаться. В плен попали 14 радикалов, большинство из которых при помощи Турции прибыли в Ливию из Чада. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, говоря о вербовке Анкарой джихадистов для участия в боях на стороне ПНС, отметил, что политика властей Турции может привести к полной изоляции страны и народному бунту.