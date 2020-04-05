Сирия, 5 апреля. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли укрепления сирийской армии на юге Идлиба. Мощный взрыв прогремел в городе Аль-Баб. ВС Турции нейтрализовали 24 боевика «Отрядов народной самообороны» на севере Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение «Хайят Тахрир аш-Шам» и открыли ответный огонь по опорным пунктам группировки в Идлибе; попали под обстрел со стороны курдских боевиков в Хасаке; по неподтвержденным данным, понесли потери, лишившись троих военнослужащих на севере Ракки.

«Сирийская национальная армия» (СНА): открыла огонь из минометов по поселениям, занятым курдскими боевиками YPG и застрелила мирного жителя в Алеппо; обстреляла опорные пункты правительственных войск в Хасаке.

ВС Турции: направили танковую колонну на юг Идлиба; повредили линии электропередач при обстреле поселка в Хасаке.

«Отряды народной самообороны» (YPG): понесли потери на севере Хасаки, лишившись 24 боевиков; подозреваются в установке бомбы в подконтрольной турецкой армии зоне на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке СВУ на востоке Дейр-эз-Зора; оставило листовки с угрозами для местных жителей.

«Демократические силы Сирии» (SDF): атаковали конвой Сил национальной обороны в Хасаке и потеряли ранеными и убитыми несколько человек.

Международная коалиция: вывели 500 военнослужащих с авиабазы «Аль-Хаббания» в иракской провинции Анбар.

Провинция Алеппо

Источник в сети Twitter @aysekesir, сообщил о гибели офицера турецкой армии Ахмета Джана Темиза в городе Африне. Официального заявления Министерства обороны Турции не было.

В подконтрольном протурецким формированиям городе Аль-Баб прогремел мощный взрыв. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), самодельная бомба была установлена под капот автомобиля, припаркованный в жилом квартале. По предварительным данным, взрыв нанес незначительный материальный ущерб близлежащим зданиями, сведений о пострадавших среди мирных жителей не поступало. Ответственность за установку бомбы возлагают на «Силы освобождения Африна», подконтрольные «Отрядам народной самообороны» (YPG).

Курдский новостной портал Rojava Network, со ссылкой на отчёт Центра по выявлению нарушений прав человека в САР, сообщил, что на севере провинции продолжились преступления против мирных граждан со стороны боевиков «Сирийской национальной армии». С начала апреля подконтрольные СНА боевики из состава «Султан Сулейман Шах» похитили девять мирных жителей города Африн, потребовав от их семей выкуп. Источник также сообщил, что в поселке Мареа боевик СНА открыл огонь по местными жителям. Женщина и ребенок были ранены, мужчина скончался на месте.

На севере провинции протурецкие группировки продолжили боевые действия против курдских бандформирований. Как передал источник в сети Twitter @alikhbariasy, утром «Сирийская национальная армия» открыла огонь из минометов по окрестностям поселений Мараназ и Дейр-Джамаль, где укрываются боевики «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным агентства Masar Press Net, неизвестные установили СВУ на мотоцикл в городе Шхиль. Взрыв убил одного мирного жителя. Прибывшие на место происшествия боевики SDF оцепили район. Курдское самоуправление подозревает, что за взрывом стоят террористы запрещенного в РФ «Исламского государства». На «спящие ячейки» ИГ также возлагают вину за установку СВУ в поселке Гариба, где взрыв убил и ранил трех боевиков SDF, а также за минирование патрульного автомобиля в деревне Аль-Касра, где погибли два члена сил безопасности «Асайиш».

Днем террористы совершили вылазку в поселок Аль-Хусейния, потребовав от сельчан перестать содействовать «Демократическим силам Сирии» (SDF). Как отмечает военно-аналитический Telegram-канал @rybar, подобные угрозы «спящие ячейки» ИГ вывешивали в Ираке, после чего следовала последовательная ликвидация неугодных группировке представителей власти и местных силовых структур. Осенью 2019 года из-за похожих угроз были закрыты несколько школ в Аль-Хаваидже, Ат-Таяне, Дибане и деревне Аль-Намлия. Террористы оставляли там угрозы, которые были адресованы работникам образования на территориях, подконтрольным американским оккупационным силам и курдским боевикам.

Провинция Даръа

Как передало новостное агентство Baladi Network, на востоке провинции Даръа группа неизвестных похитила трех военнослужащих сирийской армии, прибывших из соседней провинции Эс-Сувейда. Согласно данным местных источников из провинции, похищение произошло в поселке Бусра аль-Харири, военнослужащих захватили вместе с автомобилем, пропал также их водитель. Имена пропавших солдат: Камал Дулайкан, Хиашам аль-Шатер и Айхам аль-Шуфи, а также водитель — Наврас абу-Сархан. Пока что похитители не выдвинули никаких требований.

Провинция Идлиб

На юге провинции «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжила нарушать режим прекращения огня. Сирийская Арабская Армия открыла огонь из артиллерии по укрепрайонам «Хайят Тахрир аш-Шам» у гор Джебель аз-Завия в ответ на серию провокаций со стороны террористов. По информации источника в сети Twitter @MohmadRasheed, обстрелу также были подвергнуты места скопления боевиков у деревень Аль-Бар и Кансафра. Вечером подразделения САА открыть ответный огонь по их укрепленным районам на подступах к городу Кафр-Увейд и в районе деревни Сафухан.

Согласно данным военного источника агентства Al Masdar, несколько танков турецкой армии вошли в провинцию Идлиб через погранпереход «Кафр-Лусин» и направились к одному из наблюдательных пунктов на юге провинции.

SOHR со ссылкой на местные источники, сообщает, что члены запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана», были замечены в долине Аль-Габ. Боевики пригнали из ближайшего города экскаваторы и раскопали трубы, которые были отправлены для перепродажи на цветной металл в город Зайзун. Там же на рынках у скупщиков были обнаружены и трубы отопительных систем близлежащих поселений.

Провинция Ракка

Как передал медиаресурс Step News, трое военнослужащих сирийской армии погибли в районе города Айн-Исса в результате обстрела. По данным источника, огонь из тяжелой артиллерии велся с позиций поддерживаемых Анкарой боевиков «Сирийской национальной армии» и подразделений ВС Турции. Официальные источники пока не подтверждают потерь правительственных войск в данном направлении.

У поселка Маадан на границе между провинциями Ракка и Дейр-эз-Зор были обнаружены восемь убитых пастухов, о чем сообщает агентство Masar Press Net. По данным источника, пастухи отправились несколько дней назад на поиски трюфельных грибов, добыча которых является одним из способов заработка среди местных. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за расправу над ними. Подобный инцидент в провинции уже не первый, в начале января этого года сирийские СМИ сообщали, что в окрестностях поселка исчезла группа местных пастухов. Позднее 21 из пропавших обнаружили в пустыне убитыми.

Провинция Хама

На севере провинции в результате взрыва мины, оставленной боевиками, погиб ребенок. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, трагедия произошла в районе поселка Саламия, ранее в его окрестностях велись активные боевые действия правительственных войск против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Во время отступления с севера провинции летом 2019 года, боевики минировали сельские дороги и поля. Жители до сих пор обнаруживают в окрестностях боеприпасы, неразорвавшиеся ракеты и мины-ловушки.

Провинция Хасака

По информации медиаресурса Step News, север провинции остался без электроэнергии по вине турецких военнослужащих и союзных группировок. Ночью подразделения турецкой армии с поддержкой отрядов «Сирийской национальной армии» открыли огонь в окрестностях поселка Тель-Тамр. Несколько ракет разорвались у линий электропередачи, повредив их. Днем ранее, по вине боевиков СНА жители города Хасака и близлежащих деревень остались без питьевой воды – при ракетном обстреле были повреждены трубы насосной станции «Аллюк».

Министерство обороны Турции сообщило об успешной операции спецподразделений на севере Сирии. По данным ведомства, в ходе рейда были обезврежены 24 боевика «Отрядов народной самообороны» или «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которые пытались проникнуть в зону операции «Источник мира».

По данным Telegram-канал @rybar, в городе Камышлы произошло столкновение отряда проправительственных Сил национальной обороны (NDF) с боевиками «Демократических сил Сирии». Курдские боевики атаковали конвой NDF, спровоцировав тем самым ответный огонь по их автомобилю. В ходе перестрелки были ранены несколько членов SDF, один из них скончался по пути в госпиталь. Позднее источник в сети Twitter @GforGilgo сообщил, что в Камышлы прибыл патруль российской военной полиции для урегулирования конфликта между сторонами.

Ирак

Как передает Telegram-канал Directorate 4, международная коалиция продолжает передислокацию своих войск. Сегодня днем около 500 военнослужащих США покинули авиабазу «Аль-Хаббания», расположенную в иракской провинции Анбар. Спикер международной коалиции заявил, что вывод подразделений осуществляется согласно договоренности, заключенной между командованием коалиции и парламентом Ирака. Сама база была передана ВС Ирака, включая все оборудование на ней, общая стоимость которого составила 3,5 миллиона долларов. Ранее на базе несли службу около 500 солдат коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.