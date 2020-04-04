Жительница взорвавшегося дома в Орехово-Зуево чудом спаслась от смерти

Москва, 4 апреля. Жительнице подмосковного Орехово-Зуево удалось спастись от ударной волны на кухне. Об этом женщина рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей у школы, где были размещены жильцы пострадавшего дома.

«Мы были с мужем на кухне, когда прогремел взрыв», — рассказывает Мария Егорова. — Мы живем на втором этаже, а взрыв был на третьем. Сейчас моя квартира под завалами. Если бы мы были в коридоре или в комнате, наверное, мы бы погибли...»

Спасатели прибыли на место происшествия уже через три минуты и начали оказывать помощь пострадавшим, добавила женщина. Сотрудники МЧС начали доставать жильцов из окон и разблокировать двери квартир: многие из них оказались заблокированы или разрушены взрывом.

Теперь квартира женщины разрушена и какое-то время она будет жить у своей дочери: ее дом находится неподалеку. В настоящее время Егорова, также как и другие жильцы дома 31 по улице Гагарина, находится в центре временного пребывания в школе рядом со своим домом. Здесь жителям взорвавшегося дома оказывают необходимую помощь.

«Сделали перекличку всех, кому нужно жилье, напоили чаем, покормили ужином», — говорит Мария.

Мощный взрыв прогремел в подмосковном Орехово-Зуево днем 4 апреля. В результате взрыва бытового газа было разрушено несколько квартир, погибло три человека, пострадало шесть.