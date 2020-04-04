Сирия, 4 апреля. Боевик «Сирийской национальной армии» застрелил гражданского в Алеппо. Международная коалиция вывела со своей базы в Ираке около 500 военнослужащих. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли укрепления сирийской армии на юге Идлиба.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): застрелила мирного жителя в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): совершили вылазку в зоны контроля протурецких сил на севере Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковала опорные пункты сирийской армии на юге Идлиба.

Международная коалиция: вывела 500 военнослужащих с авиабазы «Аль-Хаббания» в иракской провинции Анбар.

Провинция Алеппо

Новостное агентство Rojava Network сообщает, что в поселке Мареа на севере провинции были развернуты подкрепления подконтрольной Анкаре «Сирийской национальной армии», прибывшие из города Аль-Баб.

Источник также сообщил, что в поселке возник конфликт между членом СНА и местными жителями. Боевик открыл огонь из автомата по семье курдов рядом с их домом. Женщина и ребенок были ранены, мужчина скончался на месте. Несколькими днями ранее, группа боевиков «Сирийской национальной армии» развязала конфликт с местными жителями в городе Африн. Группировка пыталась выселить семью езидов из их дома, но глава семейства попытался оказать им сопротивление. В ответ боевики открыли огонь по гражданским, в результате чего от полученных ран скончалась одна женщина.

Провинция Идлиб

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» возобновили обстрел из артиллерии опорных пунктов сирийских военнослужащих. Как сообщает новостное агентство Aleppo AMC, тем самым боевики спровоцировали подразделения САА открыть ответный огонь по их укрепленным районам на подступах к городу Кафр-Увейд и в районе деревни Сафухан.

SOHR со ссылкой на местные источники, сообщает, что члены запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана», были замечены в долине Аль-Габ. Боевики пригнали из ближайшего города экскаваторы и раскопали трубы, которые были отправлены для перепродажи на цветной металл в город Зайзун. Там же на рынках у скупщиков были обнаружены и трубы отопительных систем близлежащих поселений. Жители региона, которые остались без отопления и воды, обратились с жалобой к подконтрольному боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» «Правительству спасения», с просьбой повлиять на мародеров из «Исламской партии Туркестана».

Провинция Ракка

Источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) подтвердили, что ВС Турции и подконтрольные им боевики нанесли удар из ракетных установок по позициям боевиков «Демократических сил Сирии» в районе деревни Кафр-Алик, расположенной к западу от города Тель Абъяд. В настоящее время информации о потерях курдских боевиков в живой силе или боевой технике не поступало.

Ирак

Как передает Telegram-канал Directorate 4, международная коалиция продолжает передислокацию своих войск. Сегодня днем около 500 военнослужащих США покинули авиабазу «Аль-Хаббания», расположенную в иракской провинции Анбар. Спикер международной коалиции заявил, что вывод подразделений осуществляется согласно договоренности, заключенной между командованием коалиции и парламентом Ирака. Сама база была передана ВС Ирака, включая все оборудование на ней, общая стоимость которого составила 3,5 миллиона долларов. Ранее на базе несли службу около 500 солдат коалиции.