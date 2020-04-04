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Сирия новости 4 апреля 22.30: боевик СНА застрелил гражданского в Алеппо, международная коалиция покинула свою базу в Ираке

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Сирия новости 4 апреля 22.30: боевик СНА застрелил гражданского в Алеппо, международная коалиция покинула свою базу в Ираке

Сирия, 4 апреля. Боевик «Сирийской национальной армии» застрелил гражданского в Алеппо. Международная коалиция вывела со своей базы в Ираке около 500 военнослужащих. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли укрепления сирийской армии на юге Идлиба.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): застрелила мирного жителя в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): совершили вылазку в зоны контроля протурецких сил на севере Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковала опорные пункты сирийской армии на юге Идлиба.

Международная коалиция: вывела 500 военнослужащих с авиабазы «Аль-Хаббания» в иракской провинции Анбар.

Текущая расстановка сил в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Новостное агентство Rojava Network сообщает, что в поселке Мареа на севере провинции были развернуты подкрепления подконтрольной Анкаре «Сирийской национальной армии», прибывшие из города Аль-Баб.

Источник также сообщил, что в поселке возник конфликт между членом СНА и местными жителями. Боевик открыл огонь из автомата по семье курдов рядом с их домом. Женщина и ребенок были ранены, мужчина скончался на месте. Несколькими днями ранее, группа боевиков «Сирийской национальной армии» развязала конфликт с местными жителями в городе Африн. Группировка пыталась выселить семью езидов из их дома, но глава семейства попытался оказать им сопротивление. В ответ боевики открыли огонь по гражданским, в результате чего от полученных ран скончалась одна женщина.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» возобновили обстрел из артиллерии опорных пунктов сирийских военнослужащих. Как сообщает новостное агентство Aleppo AMC, тем самым боевики спровоцировали подразделения САА открыть ответный огонь по их укрепленным районам на подступах к городу Кафр-Увейд и в районе деревни Сафухан.

SOHR со ссылкой на местные источники, сообщает, что члены запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана», были замечены в долине Аль-Габ. Боевики пригнали из ближайшего города экскаваторы и раскопали трубы, которые были отправлены для перепродажи на цветной металл в город Зайзун. Там же на рынках у скупщиков были обнаружены и трубы отопительных систем близлежащих поселений. Жители региона, которые остались без отопления и воды, обратились с жалобой к подконтрольному боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» «Правительству спасения», с просьбой повлиять на мародеров из «Исламской партии Туркестана».

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) подтвердили, что ВС Турции и подконтрольные им боевики нанесли удар из ракетных установок по позициям боевиков «Демократических сил Сирии» в районе деревни Кафр-Алик, расположенной к западу от города Тель Абъяд. В настоящее время информации о потерях курдских боевиков в живой силе или боевой технике не поступало.

Ирак

Базы международной коалиции в Ираке

Как передает Telegram-канал Directorate 4, международная коалиция продолжает передислокацию своих войск. Сегодня днем около 500 военнослужащих США покинули авиабазу «Аль-Хаббания», расположенную в иракской провинции Анбар. Спикер международной коалиции заявил, что вывод подразделений осуществляется согласно договоренности, заключенной между командованием коалиции и парламентом Ирака. Сама база была передана ВС Ирака, включая все оборудование на ней, общая стоимость которого составила 3,5 миллиона долларов. Ранее на базе несли службу около 500 солдат коалиции.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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