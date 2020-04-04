Виторган уличил в мракобесии философствующую о коронавирусе Собчак

Москва, 4 апреля. Актер Максим Виторган резко отреагировал на высказывание Ксении Собчак о коронавирусе. Он назвал слова своей бывшей супруги «мракобесием».

Напомним, что телеведущая у себя в Instagram написала, что непростая ситуация с распространением коронавируса является «усмешкой и злой иронией над человечеством».

«Спаси ближнего лежа на диване! «Главное никуда не выходи — вот твой вклад» — если в этом во всем и есть какой-то «знак» и «послание» от Бога к человеку, то это Презрение. С большой буквы», — написала Собчак.

Максим Виторган остался недоволен высказыванием бывшей жены.

«Пытаясь услышать, что хочет сказать Бог, не веря в него и выдавая свою логику и умозаключения за его, люди сеют вражду, конфликты и мракобесие. Для этого занятия нужно слушать, молчать, и, главное, верить. Но тогда, наверное, и ретранслировать и трактовать не захочется», — написал актер.

По словам Виторгана, мысль Собчак о презрении является «красивой», но он с ней не согласен. Как говорит артист, с божьим гневом и милостью человечество сталкивалось, но насчет презрения он не уверен.

Недавно Ксения Собчак и ее новый муж режиссер Константин Богомолов провели прямой эфир в Instagram, чтобы поделиться с подписчиками советами по сохранению семьи в условиях карантина. Поклонников возмутило, что рекомендации дают супруги, которые сами не смогли сберечь предыдущие браки.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.