 Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Москве

Москва, 4 апреля. Еще два человека, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Москве. Об этом в субботу передает Оперативный штаб Москвы.

«В Москве скончались два пациента с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 58 и 70 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице штаба в соцсети «ВКонтакте».

Представители штаба напомнили, что все жители столицы, независимо от возраста, не должны покидать свои дома с 30 марта по 1 мая.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные меры против коронавируса. Он обязал все городские предприятия дезинфицировать помещения (раньше это было рекомендацией), а также определил органы власти, которые будут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение предписаний.

На сегодняшний день, согласно данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 4,7 тыс. случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, 333 человека выздоровели. За последние сутки в стране было выявлено 582 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Наиболее сложная обстановка сложилась в Москве (434 заразившихся), Московской области (49), Петербурге (15) и Брянской области (12). Тем не менее глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что взрывного роста числа заболевших в России не наблюдается.