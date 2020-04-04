حصاد اخبار سوريا 4 أبريل: انفجار وقع في مدينة الباب,الغرب يخصص مساعدات لقوات سوريا الديمقراطية لمحاربة فيروس كورونا.

سوريا ، 4 أبريل: انفجار قوي وقع في مدينة الباب التي تسيطر عليها التشكيلات التركية، أرسل التحالف الدولي قرابة مليون دولار لقوات سوريا الديمقراطية لمحاربة فيروس كورونا.

إنفجار في مدينة الباب

في مدينة الباب التي تسيطر عليها التشكيلات الموالية لتركيا ، ، دوي انفجار قوي لقنبلة مؤقتة. تم تثبيته تحت غطاء سيارة متوقفة في حي سكني.

ووفقا للبيانات الأولية فإن الانفجار تسبب في أضرار مادية طفيفة بالمباني المجاورة ، ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين. وتنسب المسؤولية عن تركيب القنبلة إلى "قوات تحرير عفرين" وهي جماعة تسيطر عليها "وحدات الدفاع الشعبي". ويشتبه أيضا في تفجير سيارة في 23 مارس في منطقة أخرى من المدينة وتنظيم انفجار في 22 مارس، عندما أصيب طفل بجروح ناتجة عن شظايا.

إرسال أموال التحالف الدولي لمكافحة فيروس كورونا

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن استعداده لتخصيص حوالي مليون دولار لاحتياجات الحكم الذاتي لقوات سوريا الديمقراطية.

سيتم استخدام الأموال التي خصصتها الولايات المتحدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في منطقة شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها التشكيلات الموالية للولايات المتحدة من المسلحين الأكراد.

مذبحة بمحافظة الرقة

تم العثور على ثمانية رعاة أغنام قتلى قرب ريف ناحية معدان على الحدود بين محافظتي الرقة ودير الزور.

من المعروف أن رعاة أغنام ذهبوا قبل بضعة أيام بحثًا عن نبات الكمأة ، الذي يعد إنتاجه إحدى الطرق لكسب المال بين السكان المحليين. ولم تعلن أي من الجماعات مسؤوليتها عن المذبحة.

وهذه الحادثة ليست الأولى في المحافظة. ففي أوائل يناير أفادت الأنباء أن مجموعة من الرعاة المحليين اختفوا بالقرب من القرية ، ووجدت جثثهم في وقت لاحق في الصحراء. ومن بين هؤلاء 21 مصابا بطلقات نارية ، وأبلغ عن فقدان 10 أشخاص آخرين.

انتهاك وقف إطلاق النار في إدلب

واصل مسلحون من جماعة هيئة تحرير الشام انتهاك وقف إطلاق النار في جنوب إدلب.

أطلق الجيش العربي السوري نيران مدفعيته على مناطق هيئة تحرير الشام بالقرب من جبل الزاوية رداً على سلسلة استفزازات من قبل الإرهابيين. وتعرضت أماكن تركيز المقاتلين بالقرب من قريتي البارة و كنصفرة للقصف.