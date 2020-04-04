Бенгази поддержал ЛНА, проигнорировав призывы боевиков ПНС выйти на протесты

Бенгази, 4 апреля. Жители ливийского Бенгази не прислушались к провокационным призывам террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии выйти на улицы и устроить массовые протесты. Пользователи Facebook отмечают, что ситуация в городе не изменилась, несмотря на попытки боевиков расшатать обстановку.

ПНС развернуло в соцсетях масштабную информационную кампанию, пытаясь заставить ливийцев выйти на улицу с протестными лозунгами в честь годовщины начала операции «Аль-Карама». Пропагандистская кампания террористов провалилась, горожане выразили свою поддержку усилиям Ливийской национальной армии (ЛНА) по достижению безопасности в стране и полному искоренению терроризма.

Контртеррористическая операция «Аль-Карама», командование которой взял на себя фельдмаршал Халифа Хафтар, была начата в 2014 году. Главной ее целью стала ликвидация террористической угрозы, ликвидация всех террористических формирований. В апреле минувшего года начался новый этап операции, призванный освободить Триполи и ряд северо-западных районов от боевиков, объединившихся под руководством так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. ПНС поддержали такие запрещенные в РФ террористические группировки, в число которых вошли: «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.