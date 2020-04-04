Собянин объявил о введении новых мер против коронавируса

Москва, 4 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин принял дополнительные ограничительные меры по сдерживанию эпидемии коронавируса.

Во-первых, все городские предприятия и учреждения должны обеспечить дезинфекцию и социальное дистанцирование (1,5 метра) между работниками и посетителями. Раньше это было рекомендацией, а теперь обязательным правилом.

Во-вторых, руководство города определило органы власти, которые будут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение предписаний.

«Полномочия им даются достаточно серьезные и важно, чтобы они применялись адекватно, не создавали избыточное давление на бизнес и граждан. И вместе с тем обеспечивали соблюдение требований по предотвращению распространения коронавируса», — пишет Собянин на своем сайте.

Градоначальник отметил, что эти меры будут отменены, как только эпидемия коронавируса пойдет на спад. По его словам, все меры, принимаемые мэрией, преследуют лишь одну задачу — уберечь москвичей от опасности и пережить сложившийся кризис с наименьшими потерями.

На сегодняшний день, согласно данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 4,7 тыс. случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, 333 человека выздоровели. За последние сутки в стране было выявлено 582 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Наиболее сложная обстановка сложилась в Москве (434 заразившихся), Московской области (49), Петербурге (15) и Брянской области (12). Тем не менее глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что взрывного роста числа заболевших в России не наблюдается.