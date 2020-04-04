Брухунова рассказала, что думают ее родители о браке с Петросяном

Москва, 4 апреля. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прямой трансляции в Instagram рассказала, как относятся ее родители к ее браку с 74-летним юмористом.

Напомним, что в прошлом году Петросян тайно женился на своей помощнице после развода с Еленой Степаненко. Пара сейчас находится на самоизоляции после медового месяца в Эмиратах. Недавно Брухунова провела прямой эфир в Instagram, где ответила на вопросы подписчиков.

Фолловеры поинтересовались, как родители 31-летней девушки относятся к ее выбору супруга, который старше ее на 43 года. Брухунова ответила, что если родители любят ребенка, то они примут любой его выбор.

«Да, он может переживать, он может страдать, он может быть глубоко опечален его выбором, но он примет его сторону, никогда не будет с ним спорить. Я считаю, в этом есть проявление высшей любви на земле. Родительской», — ответила жена Петросяна.

Недавно стала появляться информация о том, что суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. Пара отказывается комментировать приписываемое пополнение в семье. На волне слухов юмористу пришлось нарушить молчание. Однако он не стал прямо отвечать на вопрос журналистов, заявив, что не хочет, чтобы это обсуждали.

С бывшей супругой, коллегой по творческому цеху Еленой Степаненко, Евгений Петросян развелся осенью 2018 года. Расставание проходило на фоне громкого судебного разбирательства.