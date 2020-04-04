Сенатор Морозов объяснил поведение Эр-Рияда, обвинившего Россию в выходе из сделки ОПЕК+

Саудовская Аравия не согласна с российской трактовкой событий последнего месяца на нефтяном рынке, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал ибн Фархан ибн Абдалла. Он обвинил Россию в отказе сокращать нефтедобычу и продлевать соглашение в рамках ОПЕК+. В Совфеде расценили это заявление как попытку Эр-Рияда занять более выгодную позицию перед саммитом, который перенесен на 9 апреля.

«Сейчас очень трудно назвать правых и виноватых, потому что мы доподлинно не знаем, как шли переговоры, как менялись аргументы. Но перед нами состоявшийся факт, российское предложение сохранить сделку было отвергнуто, после чего Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ стали демпинговать на рынке нефти, продавая ее намного дешевле реальной стоимости и тем самым просаживая нефтяной рынок и ударяя по экономикам практически всех нефтепроизводящих стран мира», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Парламентарий напомнил, что нефтяные доходы составляют основную часть поступлений в российский бюджет от экспортных возможностей страны, а потому не верится, что Россия добровольно рискнула ими, как фактически утверждает представитель Эр-Рияда.

«Надо исходить не из того, кто как объясняет ситуацию и кто что говорит, а из того, что произошло по факту. По факту нефтяной рынок рухнул явно не в пользу Российской Федерации. И трудно себе представить, чтобы Россия повела себя столь неразумно и столь недальновидно, обрезая себе же колоссальные доходы», — подчеркнул сенатор.

При этом Олег Морозов не исключил, что нынешнее заявление Саудовской Аравии, как и предшествовавшее ему заявление России, согласно которому обвал цен на нефть произошел из-за выхода Эр-Рияда из сделки ОПЕК+ с целью избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть, — «это некий способ договориться».

«Сейчас стороны выставят друг другу претензии накануне очередных переговоров, и еще раз все убедятся, что никому, в том числе и Саудовской Аравии, не выгодна такая цена на нефть, потому что все несут колоссальные потери, а для Эр-Рияда нефть вообще является единственной статьей экспорта, в отличие от России. Поэтому, я считаю, заявление саудовского министра, которое мы сейчас обсуждаем, — это попытка застолбить себе выгодную переговорную позицию. Не более того», — объяснил Морозов.

Он добавил, что «если следовать соображениям здравого смысла, то на переговорах 9 апреля стороны должны найти компромисс».