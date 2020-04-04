Снос памятника маршалу Коневу в Праге может дорого обойтись Чехии

Москва, 4 апреля. Снос памятника советскому маршалу-герою Ивану Коневу в Праге может иметь весьма серьезные последствия для Чехии. Об этом в субботу заявил политический аналитик Михаил Нейжмаков.

В частности, данный инцидент может сорвать намеченную президентом Чехии Милошем Земаном перезагрузку отношений с Россией.

«Учитывая, что не так давно на совещании с участием президента говорилось о стремлении Чехии к некой перезагрузке в отношениях с Россией, понятно, что этот инцидент не улучшает фон для соответствующих переговоров между Москвой и Прагой», — пояснил Нейжмаков, выступая в эфире радио Sputnik.

Напомним, что накануне в Праге был снесен памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который освободил Чехию от фашистских захватчиков. На месте демонтированного монумента планируется установить «Памятник освобождению Праги». Инициатором «муниципального вандализма» (так действия властей охарактеризовало посольство РФ) был глава района Прага-6 Ондржей Коларж. Во время демонтажа он также позволил себе шутку, отметив, что у скульптуры не было маски от коронавируса.

Примечательно, что против сноса памятника выступали местные жители, ветеранские организации и президент страны. Администрация Милоша Земана осудила действия Коларжа, отметив, что демонтаж был осуществлен «подпольно, как в тоталитарные времена». Пражский град также подчеркнул, что Земан глубоко уважает освободителей Чехии, многие из которых отдали жизни, сражаясь против фашистской Германии.

Памятник Коневу был установлен на площади Интербригад в 1980 году. Именем советского маршала также были названы улицы в Праге и Нимбурке.

