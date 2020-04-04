Врачи главной онкологической больницы Египта получили положительный результат на COVID-19

Каир, 4 апреля. Около 17 медиков главной онкологической больницы Египта были помещены в карантин. Их тест на коронавирус показал положительный результат. Жители страны опасаются пандемии, поскольку Египет считается одним из самых густонаселенных государств, которое может стать эпицентром распространения опасного вируса.

Сейчас подтверждены 1000 случаев заражения и 66 летальных исходов на фоне пандемии коронавируса, сообщает ABC News со ссылкой на заявление египетских чиновников. Власти африканского государства закрыли учебные учреждения, мечети, запретили публичные собрания и ввели комендантский час. Численность населения столицы — Каира — составляет около 10 миллионов человек, в городе приняты наиболее жесткие меры по сдерживанию эпидемии.

Директор Национального института рака, доктор Хатэм Абу аль-Кассем сообщил, что три врача и 12 медсестер заразились новым типом вируса. В ближайшее время тестирование на заболевание пройдут все работники учреждения. Институт закроют на три дня стерилизации, однако отделение скорой помощи продолжит работу. Сотрудники в соцсетях выражают недовольство действиями руководства, поскольку меры были приняты слишком поздно. Анестезиолог Мэгги Муса написала в Twitter, что один из ее близких заразился. Девушка обвинила чиновников в халатности, они проигнорировали первые вспышки заболевания более недели назад.

«Они отказались принять какие-либо меры, чтобы защитить ее и изолировать институт», — написала она.

В пятницу Министерство здравоохранения Египта сообщило о росте случаев заболевания. Пока власти не приняли ограничительные меры по сравнению с другими странами, вопрос о распространении коронавируса остается открытым.